“Chiamate un medico…”: Mara Venier si sente male a Domenica In, ecco cosa è successo (Di domenica 2 febbraio 2020) Malore per Mara Venier: ecco cosa è successo Oggi pomeriggio, 2 febbraio 2020 come al solito dalle 14 alle 17:30 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. E proprio nello storico contenitore televisivo Mara Venier ha avuto un problema di salute. A quanto pare la padrona di casa veneta ha accusato un leggero malore dietro le quinte. Il tutto è accaduto durante la pubblicità della sua trasmissione della Domenica pomeriggio. La moglie di Nicola Carrara, che tra l’altro quest’ultimo ha compiuto gli anni in settimana, lo ha poi rivelato agli spettatori in studio e al pubblico da casa. Infatti prima di iniziare l’intervista al cantante Gianluca Grignani, la veneziana è apparsa un po’ affaticata. Mentre il suo ospite che ha omaggiato la presentatrice Rai con un bel mazzo di fiori bianchi. La conduttrice di Domenica In stava per svenire Ma cosa è successo realmente a ... kontrokultura

