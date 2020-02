Virus isolato allo Spallanzani. Ora farmaci Centinaia di pazienti dimessi in Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) "Abbiamo isolato il Virus". L'Italia si pone all'avanguardia nella ricerca per tentare di sviluppare un vaccino e strategie di cura per la polmonite virale prodotta dal nuovo coronaVirus che ha come epicentro la città di Wuhan, in Cina. L'ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in una conferenza stampa all'ospedale per la cura delle malattie infettive Spallanzani di Roma, dove è stata realizzata la ricerca che ha consentito la scoperta. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

