Sardine, lettera al Premier Conte: "Chiediamo ascolto" (Di sabato 1 febbraio 2020) Le Sardine hanno deciso scrivere una lettera al Premier Conte, "in quanto massimo esponente del potere esecutivo", per mettersi "a disposizione della buona politica". I rappresentanti del Movimento stanno chiedendo di poter portare le proprie istanze all'attenzione della politica: "Non Chiediamo riconoscimenti ma ascolto: abbiamo orecchie, occhi e cuori sparsi per l’Italia e tante storie da raccontare che varrebbe la pena concedersi il tempo di ascoltare"."Non siamo un partito - precisano - e neanche un governo ma quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipazione, ma non presentiamo conti da saldare. Abbiamo però un obiettivo: intendiamo arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani"."Vorremmo arrivare ... blogo

