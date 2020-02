Renzi: "Si vota nel 2023. Sosteniamo Conte, ma non è il leader dei progressisti" (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra oggi e domani nello Studio 10 di Cinecittà va in scena la prima Assemblea nazionale di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi. E proprio l'ex Premier ed ex sindaco di Firenze ha inaugurato l'evento con un discorso iniziale, poi, domani in tarda mattinata, provvederà a chiuderlo. Il titolo dell'assemblea è "Buon governo vs Populismo" e Renzi in apertura ha detto:"Abbiamo bisogno di stabilita, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare. Noi abbiamo molto rispetto del Presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti. Incoraggiamo il premier a fare delle scelte. Questo giudizio non arriva però a farne il leader dei progressisti del mondo. A Italia Viva servono tempo, un ideale e un buon governo. I primi due - ha detto Renzi - ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi. Tempo: si vota nel 2023 perché nelle ultime ... blogo

