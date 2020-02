Ranieri: «Il Napoli ha trovato nuova linfa con Gattuso. Mi aspetto un avversario gagliardo» (Di sabato 1 febbraio 2020) L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match di lunedì sera contro il Napoli «Mi aspetto un avversario gagliardo. Il Napoli è determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio, mi aspetto una battaglia, un incontro tirato per tutti i novanta minuti. Mai fidarsi del Napoli, ma come di tutte le altre squadre. Devi sempre dare il cento per cento, altrimenti non ce la facciamo. Loro sono una signora squadra, ho letto le dichiarazioni: vogliono prendersi i tre punti e noi siamo pronti ad affrontarli. Sono abituato a giocare partita per partita. Noi giochiamo in casa e cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro». Yoshida e La Gumina? «La Gumina è un giocatore che a noi mancava, abile nel contropiede. E’ un giocatore che seguiva anni fa e poi è andato ad ... ilnapolista

