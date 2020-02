Psicosi da coronavirus, una persona con semplici sintomi influenzali soccorsa in via Genova (Di sabato 1 febbraio 2020) RETTIFICA. I sanitari del 118 sono intervenuti ieri pomeriggio in via Genova 24, nel centro della Capitale, in soccorso di un uomo che lamentava uno stato influenzale. La persona soccorsa, che riteneva di essere affetta da coronavirus, non alloggiava all'hotel "Galatea" come erroneamente riferito in un precedente articolo. Per questo errore mi scuso con lo staff della struttura. agi

