Meteo Febbraio dal CALDO al Freddo, Neve e Vento (Di sabato 1 febbraio 2020) Gennaio si è concluso con un Meteo decisamente mite e tantissime delusioni per gli appassionati dell'inverno. Un mese così negativo non lo si vedeva dal terribile gennaio 2007, probabilmente il mese di gennaio più CALDO da secoli: anche questo però salirà sicuramente sul podio e pertanto ci vuole uno scossone nel mese di Febbraio affinché l'inverno 2020 possa essere salvato in extremis. E a quanto pare sarà così! Una vera e propria svolta Meteo potrebbe interessarci dal 5 di Febbraio, con un Freddo pungente, possibilità di Neve a bassa quota è una forte ventilazione. I modelli matematici di previsione, già da alcuni giorni prevedevano un importante cambiamento, ma oramai chiamata non pochi giorni possiamo affermare con sicurezza che su buona parte del nostro paese ci sarà la prima vera irruzione di stampo invernale dell'inverno. Fa abbastanza specie avercela in ... meteogiornale

