Meteo di Tempesta invernale: dalla calma a sino a 15-20°C in meno (Di sabato 1 febbraio 2020) La prossima settimana, tra il 4 ed il 5 Febbraio, avremo un repentino cambiamento Meteo: aria fredda proveniente dalle regioni polari, si intrufolerà nell'Alta Pressione che attualmente ha i suoi massimi in Spagna, e che ha innalzato sensibilmente i termometri. La prossima settimana, tra il 4 ed il 5 Febbraio, avremo un repentino cambiamento Meteo: aria fredda proveniente dalle regioni polari, si intrufolerà nell'Alta Pressione che attualmente ha i suoi massimi in Spagna, e che ha innalzato sensibilmente i termometri. Dal contrasto di diversissime masse d'aria, si innescherà la formazione di un'area ciclonica che transiterà lungo l'Adriatico, trascinando dietro di sé l'aria fredda e perturbata. Avremo, probabilmente, il maggior evento Meteo invernale, più rilevante di quello che avvenne lo scorso 13 Dicembre 2019, quando cadde la neve su ampie aree della Valle ... meteogiornale

