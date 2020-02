Matteo Salvini: “Mi processeranno perché ho difeso l’Italia!” (Di sabato 1 febbraio 2020) Matteo Salvini denuncia quello che vogliono fargli su Facebook ma promette ai suoi sostenitori: non mollo. Matteo Salvini continua ad essere al centro di un’aspra diatriba legale. Il noto leader della Lega, infatti, è al centro di nuovi problemi legali. Attualmente, infatti, il leghista dovrà essere sottoposto all’ennesimo processo in quanto non ha permesso lo … L'articolo Matteo Salvini: “Mi processeranno perché ho difeso l’Italia!” proviene da www.inews24.it. inews24

LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ - AndreaMarcucci : In pochi giorni Matteo #Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il #coronavirus s,… - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… -