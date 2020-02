Lutto nel mondo del giallo: morta la scrittrice Mary Higgins Clark (Di sabato 1 febbraio 2020) Lutto nel mondo del giallo, si è spenta Mary Higgins Clark, autrice di libri di successo, aveva 92 anni. Dai suoi romanzi sono stati tratti film di successo per il grande e piccolo schermo. morta Mary Higgins Clark La scrittrice si è spenta nella giornata del 31 gennaio nella sua casa di Naples, Florida, a causa di complicazioni legate all’età. La scrittrice se ne è andata circondata dalle persone care, a dare grave annuncio il suo editore Carolyn K. Reidy, amministratore delegato della Simon&Schuster. Nel Tweet si legge: “È con grande dolore che diciamo addio alla regina della suspance Mary Higgins Clark. Ci ha lasciati pacificamente nella serata del 31 gennaio, all’età di 92 anni, circondata da famiglia e amici“. La scomparsa della scrittrice lascia un vuoto incolmabile nel mondo della narrativa della suspance. Una vita segnata da tragedie Mary Higgins Clark ... thesocialpost

sole24ore : Lutto nel basket:?#KobeBryant morto in un incidente di elicottero in California. La figlia di 13 anni tra le 5 vitt… - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dello sport. La star dell'Nba Kobe Bryant è morta nello schianto del suo elicottero in California.… - DSovranista : RT @IoFausto: @Marcozanni86 Denucia Del MES - Brexit - Molte Banche Europee Apronono Uffici Nel Regno Unito - @Rinaldi_euro - Il Lutto Di… -