L’omaggio di TvBoy a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria: «True love never dies» (Di sabato 1 febbraio 2020) TvBoy ha colpito ancora. Ma questa volta niente satira, né parodie politiche. Solo un omaggio all’amore tra padre e figlia ritratto nel murale raffigurante la star della Nba Kobe Bryant e la figlia 13enne Gianna Maria, entrambi morti nello schianto dell’elicottero privato su cui si stavano spostando assieme ad altre 7 persone (incluso il pilota) lo scorso 26 gennaio, per raggiungere la Mamba Sports Academy di Thousand Oaks per una partita di basket. Kobe e Gianna Maria erano legati non solo dal rapporto d’affetto tra padre e figlia, ma anche dalla passione per il basket, tant’è che Bryant era solito essere presente a tutti gli incontri della figlia, una stella nascente nel mondo del basket femminile americano. Visualizza questo post su Instagram True love never dies. You will always be in our hearts. #KobeBryant #GiannaMaria #Rip #StreetArt #UrbanArt ... open.online

