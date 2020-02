LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Fate, tocca a voi! Inizia lo show. Bene Carofiglio, discreta Meneghini (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 C’è anche Alice D’Amato che esegue in maniera pulita la propria prova sugli staggi: 14.300 con 5.8 di nota di partenza e tre decimi di bonus. Un punteggio di lusso anche se dopo quanto ha fatto Giorgia sembra tutto pochissimo… 17.46 Un esercizio di questo LIVEllo alle nostre latitudini non si vedeva da tempo immemore, meglio dire che proprio non si è mai visto. Ora Alice D’Amato cercherà di replicare mentre Grisetti porta a casa 13.400 dall’avvitamento al volteggio. 17.45 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! GIORGIA VILLAAAAA DA BRIVIDIIIIIIIIIIIIIII! Un esercizio surreale alle parallele da 6.2 di D Score, rinnovato rispetto a 2019: PUNTEGGIO TOTALE 15.250 (4 decimi di bonus). SI VOLAAAAAAAAAAAAAA! 17.43 Si parte, subito Giorgia Villa. 17.42 Questo il quartetto della Brixia alle parallele: ... oasport

OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Fate, tocca a voi! Inizia lo show. Bene Carofiglio, discreta Meneghi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Meneghini torna Melnikova incanta. Tra poco le Fate - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Carofiglio in forma mondiale dopo 3 attrezzi tra poco le Fate -… -