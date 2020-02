LIVE Conegliano-Scandicci 18-5, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-10 ACEEEEE KAKOLEWSKA! 23-9 Attacco lungo di Folie, il video check mostra che non c’è tocco a muro. 23-8 Regalo di Bricio che spara fuori dal servizio. 22-8 Tira forte sulle mani del muro Bricio, palla out. 22-7 Conegliano fa quello che vuole, attacca Sylla muro di Scandicci e copertura, in contrattacco ci pensa Folie. 21-7 MONSTER BLOCK EGONU!!!!!! L’azzurra stampa in faccia il muro a Stysiak. 20-7 Gran primo tempo di Raphaela Folie!!! 19-7 Finalmente un primo tempo riuscito da Scandicci. 19-6 SYLLAAAAAA!!! Tira un bolide e anticipa il muro. 18-6 Carraro sfrutta le mani del muro e con l’aiuto del nastro mette a segno il primo punto personale. 18-5 Disastro in costruzione di Scandicci che non riesce ad attaccare ne approfitta Egonu che tira un bolide in diagonale. 17-5 Le venete tengono alla grande sull’attacco di ... oasport

thevolleynews : Semifinale Coppa Italia: Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci LIVE - - zazoomblog : LIVE Conegliano-Scandicci Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Egonu e Sylla favorite toscane per l’impresa -… - zazoomblog : LIVE Volley femminile Coppa Italia 2020 in DIRETTA: Novara-Monza 1-1 Conegliano-Chieri 3-0 Busto-Firenze 2-0 Scand… -