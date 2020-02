LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner ed Alice Arzuffi a caccia di un sogno (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il calendario dei Mondiali di Ciclocross – La presentazione delle gare femminili dei Mondiali di Ciclocross di Dubendorf Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata alle donne Elite dei campionati del Mondo 2020 di Ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Si prospetta una gara combattutissima tra le neerlandesi Ceylin del Carmen Alvarado, plurivincitrice di stagione, campionessa nazionale e leader di Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, Annemarie Worst, conquistatrice della Coppa del Mondo, e Lucinda Brand, argento l’anno scorso a Bogense. Prime outsider la campionessa uscente Sanne Cant, reduce da una stagione molto negativa, ma in crescendo di condizione, e la campionessa d’Europa Yara Kastelijn, la quale potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio nel percorso che si snoda lungo ... oasport

