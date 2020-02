L’Intervista – Erminia Mazzoni: “Mastella poco credibile. Voci su di me? Col Pd non c’è nulla” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiDa quando il sindaco Clemente Mastella ha cominciato a parlare di dimissioni, spalancando così le porte all’ipotesi del voto anticipato per palazzo Mosti, il nome di Erminia Mazzoni ha fatto irruzione nei pensieri e sui taccuini dei retroscenisti. Di più: per tanti addetti ai lavori quello dell’ex europarlamentare si presenta come il profilo ideale da contrapporre all’ex Guardasigilli. Perchè potenzialmente capace di attrarre i delusi da Mastella – per un anno, fino alla rottura del 2017, è stata il suo vice -; perchè la sua cultura centrista e cattolica ben si sposerebbe con l’anima moderata della città; perchè non è un mistero che la sua candidatura farebbe breccia anche tra il popolo del centrosinistra beneventano; perché sarebbe un elemento di novità e rottura con il passato, considerato che il capoluogo sannita attende ancora ... anteprima24

L’Intervista Erminia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Intervista Erminia