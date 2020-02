Grande Fratello Vip 2020, Ottava Puntata: Rita Rusic Eliminata! Passione Tra Pago E Serena! (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Ottava Puntata: prime strategie e scontri, Serena Enardu fa una sorpresa a Pago e alla fine diventa una nuova concorrente, colpi di scena, emozioni, una nuova eliminazione e i nuovi vipponi al televoto. Ecco ce cosa è successo durante la Puntata. Grande Fratello Vip 2020, Ottava Puntata: discussioni e la sorpresa di Serena Enardu a Pago. Arriva il bacio! L’Ottava Puntata del Grande Fratello Vip 4 inizia parlando delle donne della casa. Adriana Volpe avrebbe spinto Antonella Elia a far pace con Fernanda Lessa e a votare Rita Rusic durante le nomination. Tra la Volpe e la Elia si apre una piccola polemica ma Alfonso Signorini ha qualcosa da dire anche sugli inquilini uomini della casa. Parte infatti un filmato dove si intuisce chiaramente che Michele Cucuzza si era in qualche modo ‘organizzato’ con Antonio Zequila per mandare Andrea Montovoli in nomination. Tra ... uominiedonnenews

