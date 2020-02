DIRETTA Conegliano Scandicci risultato finale 3-0 video Rai | Imoco cala il tris!

LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 25-19 25-23 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : dominio delle Pantere. Egonu incontenibile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 VINCE CONEGLIANO!!!!!!!!!!! dominio delle venete che sono calate nell’ultimo set ma hanno decisamente meritato il trionfo. 24-23 Sale altissima Sylla e tira forte, il muro tocca ma non riesce a contenere. Match point Conegliano. 23-23 Errore in diagonale di Sylla che rimette in gioco le avversarie. 23-22 MUROOOOO DI BRICIOOO SU Egonu!!! Scandicci rimane attaccata al match. 23-21 ...

25-15 25-19 6-7 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : terzo set in equilibrio 7-8 Meraviglioso primo tempo sull'asse Wolosz-Folie! 6-8 Parallela out di Egonu. 6-7 Muro di Sylla ma la palla tocca l'asta prima di finire per terra. 6-6 Invasione di Stysiak. 5-6 Sbaglia Malinov dai nove metri. 4-6 Lungo il servizio di De Kruijf. 4-5 Fast di De Kruijf!!!! 3-5 Errore dai nove metri di Conegliano. 3-4 Pallonetto spinto di De Kruijf! 2-4 Bomba di Pietrini che anticipa il ...

25-15 25-19 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : le venete portano a casa anche il secondo set 25-19 CONEGLIANO VINCE anche IL secondo SET. DOMINIO DELLE venete! 24-19 Pallonetto di Kakolewska che tocca terra. 24-18 Servizio di Stevanovic in rete. 23-18 Bolide di Bricio che termina out ma c'è un tocco di Sylla. 23-17 Invasione di Bricio. 22-17 Difesa meravigliosa di Conegliano con Sylla che è arrivata diversi metri fuori dal campo per recuperare il pallone, Hill appoggia ...

25-15 8-5 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : venete in vantaggio nel secondo set 14-11 HILLLLL SFONDA IL MURO AVVERSARIO!!!!! 13-11 Ottima fast di Stevanovic! 13-10 Conegliano difende e poi attacco bellissimo con finta di fast di Folie ed Hill tira praticamente senza muro. 12-10 Bomba di Egonu da posto quattro all'incrocio delle righe! 11-10 Malinov trova alla grande Stevanovic mettendo a segno una bellissima fast. 11-9 MUROOOOOOO WOLOSZ!!!!! Buona difesa di Scandicci ma ...

25-15 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : le venete portano a casa il primo set 5-3 Lungo di pochi centimetri il servizio di Pietrini! 4-3 Pipe di Stysiaaaak!!!!! 4-2 Favore ricambiato da Scandicci. 3-2 Errore al servizio di Conegliano. 3-1 PIPEEEEEE EGONUUUUUUU!!!! 2-1 Brave le ragazze di Scandicci a difendere sul pallonetto di Sylla, poi Stysiak tira un gran diagonale! 2-0 Bellissimo primo tempo di De Kruijf!!!! 1-0 Sylla apre il secondo parziale. INIZIA IL SECONDO SET 25-15 ...

18-5 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : venete in vantaggio nel primo set 23-10 ACEEEEE KAKOLEWSKA! 23-9 Attacco lungo di Folie, il video check mostra che non c'è tocco a muro. 23-8 Regalo di Bricio che spara fuori dal servizio. 22-8 Tira forte sulle mani del muro Bricio, palla out. 22-7 Conegliano fa quello che vuole, attacca Sylla muro di Scandicci e copertura, in contrattacco ci pensa Folie. 21-7 MONSTER BLOCK EGONU!!!!!! L'azzurra stampa in faccia il muro ...

6-0 - Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : venete in vantaggio nel primo set 11-2 Disastro della difesa di Scandicci sul servizio flottante di Sylla. 10-2 Difende Conegliano ed Egonu la mette giù in contrattacco. 9-2 MUROOOOOOOOO FOLIE!!!!! 8-2 Errore in Bricio che spara out. 7-2 Diagonale lunghissimo di Pietrini, palla out. 6-2 MUROOOOO PIETRINI SU SYLLA!!! 6-1 Errore al servizio di Conegliano. 6-0 Conegliano difende sul pallonetto di Pietrini e Sylla tira un bolide in ...

Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : Malinov e compagne a caccia dell'impresa 17.53 La squadra che uscirà vincitrice dalla partita che prenderà il via tra pochi minuti affronterà in finale la trionfatrice del match tra Busto Arsizio-Monza. 17.48 Negli ultimi dieci precedenti Conegliano ha avuto la meglio per sette volte su Scandicci. 17.44 Quella che inizierà a breve sarà la prima partita delle Final Four che si disputeranno al PalaYamamy di Busto Arsizio. 17.40 Le venete ...

Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA : Egonu e Sylla favorite - toscane per l'impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, Semifinale di Coppa Italia di volley femminile 2020. La Final Four, che prenderà il via proprio con questo match, si giocherà al PalaYamamy di Busto Arsizio e vedrà impegnate anche Monza e proprio le padrone di casa. Le due squadre vincitrici approderanno nella finale in programma domani 2 febbraio. Le ragazze di Daniele Santarelli ...