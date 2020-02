Brexit: il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea, il discorso di Johnson (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra countdown proiettati su bianche scogliere e maxischermi, tra chi piange e chi esplode in un boato di grida di giubilo, la Brexit è arrivata. Il Regno Unito da oggi non fa più parte dell’Unione Europea, un legame durato 47 anni e finito a suon di bottiglie di spumante stappate, coriandoli e discorsi ufficiali. Il 31 gennaio vissuto come il 31 dicembre e, per certi versi, anche questo giro di boa, come il capodanno, rappresenta un nuovo inizio. Ora la strada è tutta in discesa, come già dichiarato nel giorno del voto all’Europarlamento, ora il Primo Ministro Boris Johnson ha circa 11 mesi per portare a termine gli accordi commerciali con l’Europa. Il discorso di Boris Johnson Lo aveva annunciato a metà gennaio e così è stato. Il Primo Ministro Boris Johnson ha parlato alla nazione nel giorno più importante. Il suo è stato un appello al superamento di quella divisione ... thesocialpost

