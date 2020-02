A Genova si organizzano escursioni suggestive nelle ex case chiuse (Di sabato 1 febbraio 2020) Sacro e profano si incrociano spesso. Anche a Genova. A foraggiare, ad esempio, la costruzione della cupola della basilica cinquecentesca di Carignano contribuirono, in sostanziosa misura, attraverso le tasse pagate al Podestà, anche le lavoratrici del sesso. Come pure altri elementi di quella stessa opera di Galeazzo Alessi sono stati realizzati con pietre residue del primo casino della città dopo il suo abbattimento, un edificio posto all’inizio di Strada Nuova (poi via Garibaldi) laddove oggi troneggia il palazzo cinquecentesco di Agostino Pallavicino, attuale sede dell’Unicredit, una delle tante icone del denaro. Questo e altri aneddoti me li racconta (a me e ai molti altri partecipanti al tour “Amore proibito”) Roberta Mazzucco, una delle guide di Explora, associazione di promozione turistica che vanta decine di partner, fra cui il Comune, e che organizza due o tre ... ilfattoquotidiano

