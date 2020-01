Premier League, le partite delle 16: pronostici e formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Crystal Palace-Sheffield United, Liverpool-Southampton, Newcastle-Norwich, Watford-Everton, Bournemouth-Aston Villa e West Ham-Brighton sono le partite della venticinquesima giornata di Premier League che si giocano sabato alle 16: pronostici. CRYSTAL PALACE – SHEFFIELD UNITED sabato ore 16:00 Entrambe le squadre avevano iniziato questa stagione con il semplice obiettivo di provare a evitare la retrocessione in Championship, ma adesso si trovano in una situazione di classifica molto positiva, soprattutto grazie all’ottimo equilibrio che stanno mostrando. Il Crystal Palace concede poco allo spettacolo e fatica a segnare, ma è tremendamente solido: i due calciatori che giocano abitualmente in appoggio alla prima punta, infatti, ripiegano spesso sulla linea dei centrocampisti e contribuiscono a creare densità. Discorso simile per ... ilveggente

