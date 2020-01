Maternità | Come calmare subito tuo figlio seguendo il metodo Holding (Di venerdì 31 gennaio 2020) Maternità | Come calmare subito tuo figlio seguendo il metodo Holding. Cos’è, Come attuarlo con il proprio bambino e Come agisce sulle crisi di rabbia dei più piccoli E’ capitato a tutti i genitori di trovarsi di fronte il proprio bambino che ha una crisi di pianto incontrollato, uno slancio di ira o di rabbia … L'articolo Maternità Come calmare subito tuo figlio seguendo il metodo Holding è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Frankf1842 : RT @diMartedi: #Pensioni: conviene recuperare periodi contributivi precedenti al 1996 come il servizio militare, la maternità o la laurea.… - nicolettagiust1 : @GuidoCrosetto @piera_bz Crosetto non dica stupidaggini: lei adesso sta strumentalizzando. Meloni non dimostra MAI… - dignotig : RT @SoniaCasaro: Un dipendente felice è anche più produttivo. Come? #Smartworking, orari flessibili, sala #wellness interna, personal train… -