L'oroscopo di febbraio 2020, i segni più fortunati e meno fortunati (Di venerdì 31 gennaio 2020) oroscopo di febbraio: come sarà astrologicamente parlando il mese più corto dell’anno, che però quest’anno acquista un giorno in più, essendo bisestile? Dal punto di vista siderale, Mercurio entra in Pesci il 3 febbraio e, durante questo periodo, i nostri pensieri diventano più chiari attraverso il dialogo con gli altri, possiamo usare il potere delle parole per consigliare o fare pace con le persone con cui abbiamo un contenzioso aperto. Marte entra nel Capricorno il 16 febbraio, una bella sferzata di energia per tutti i segni zodiacali, i quali verranno stimolati ad agire e le attività svolte porteranno profitto, status, stabilità e potere. Il 17 febbraio Mercurio inizia il suo movimento retrogrado, quindi questo periodo può portare molta ispirazione, immaginazione e senso artistico, maggiore creatività e la capacità di ... gqitalia

