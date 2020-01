Liverpool: in attesa di Fabinho, Henderson dà solidità in mezzo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo l’infortunio di Fabinho, Henderson è il vertice basso di Klopp. L’inglese lo ha sostituito nel migliore dei modi L’infortunio di Fabinho rischiava di essere una brutta gatta da pelare per Klopp (il brasiliano è tornato in campo contro il West Ham). Jordan Henderson è stato quindi dirottato dallo slot di interno destro a quello di vertice basso, col capitano del Liverpool che ha reagito alla grande. Pur senza forse avere la pulizia tecnica di Fabinho (soprattutto in zona di rifinitura), Henderson lo ha sostituito degnamente. Anche con lui nella sua vecchia posizione di regista, il Liverpool ha continuato ad essere il solito squadrone inarrestabile. Contro il West Ham, Henderson è stato il giocatore del Liverpool con più palloni recuperati: 3 contrasti e 2 intercetti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Dalla_SerieA : Emre Can-Borussia Dortmund, lunga attesa - - JuventusNewsUN : ?? Emre Can-Borussia Dortmund, lunga attesa ?? L’ex Liverpool vuole cambiare aria per non perdere l’Europeo con la… - titty_napoli : RT @MichaelCuomo7: In attesa di #Eriksen, all’aeroporto spunta Moise #Kean verso Liverpool dopo un week end a Milano -