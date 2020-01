Il cane ed il collare elettrico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un bellissimo cagnolone è stato vittima di crudeltà da parte del suo padrone. Gli era stato messo un collare elettrico per non farlo abbaiare il suo cane, un esemplare di otto anni di è breton. È quanto hanno scoperto, lunedì 22 luglio 2019, gli agenti della polizia locale di Nichelino in un’abitazione di via Gozzano. La polizia era stata avvisata da alcuni vicini, che avevano notato i pianti del cane ogni volta che abbaiava e quando si sono avvicinati hanno notato questo orrendo collare. Una volta che la polizia locale è arrivata a casa di questa orribile persona quest’ultimo, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. È stato immediatamente denunciato per maltrattamento animali. Il collare, che è stato sequestrato, si attiva con l’emissione di un suono e quindi ogni volta che il cane abbaia viene colpito da una scossa elettrica. Anche se a ... bigodino

