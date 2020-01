Il cane di Fedez insegna la condivisione al figlio Leone, non sono meravigliosi? VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cane di Fedez e Chiara Ferragni, il french bulldog Matilda Ferragni, ha provato ad insegnare una bella lezione sulla condivisione al figlio Carlo Leone. Il papà ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato una story sul suo profilo Instagram, commentando in modo ironico l’atteggiamento del bambino. I due “cuccioli” insieme sono meravigliosi? Ecco il VIDEO che ha fatto innamorare tutti. Visualizza questo post su Instagram Lezioni di vita Un post condiviso da Fedez (@Fedez) in data: 28 Gen 2020 alle ore 4:53 PST Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di condividere la loro vita sui social. Matilda Ferragni, il loro cane di razza french bulldog e il figlio Lucia Leone Ferragni sono già delle piccole star sui social, ognuno con il proprio profilo su Instagram. Nel VIDEO postato dal papà Federico Lucia sul suo profilo ... bigodino

