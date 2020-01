**Governo: Conte, partire subito con misure agenda 2023** (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – ‘Ieri ci siamo ritrovati con le forze politiche per un confronto. Non possiamo differire il nostro intervento, dobbiamo partire subito, con misure di impatto immediato e altre che si dipaneranno nel corso degli anni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad una iniziativa per i 100 anni di Confagricoltura, nella sede della Luiss Business School.. L'articolo **Governo: Conte, partire subito con misure agenda 2023** CalcioWeb. calcioweb.eu

