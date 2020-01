Dopo le mascherine in farmacia terminano anche i disinfettanti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – Mascherina si’, mascherina no? Serve? E quali sono quelle giuste per proteggersi dall’ipotetico contagio da Coronavirus? Quel che e’ certo e’ che l’assalto alle farmacie e’ iniziato e tra le vie del centro di Roma non e’ infrequente imbattersi in cartelli che riportano ‘Maschere terminate’, ‘No mask’. E ora tutti a comprare anche i disinfettanti. “La mascherina usa e getta puo’ essere usata dalla persona che presenta dei sintomi influenzali o da raffreddamento per evitare di contagiare gli altri- commenta la responsabile di una attivita’, interpellata dall’agenzia Dire- Quindi e’ una protezione piuttosto verso la collettivita’, non tanto il contrario. Mentre le mascherine che presentano il filtro, sono in grado di proteggere di piu’ dalla contaminazione esterna. Tanto ... romadailynews

