CorSport: Younes rifiuta anche l’Olympiacos. Vicina l’esclusione dalla lista (Di venerdì 31 gennaio 2020) Amin Younes continua a rifiutare le possibilità che il Napoli gli offre di andare via in prestito. Prima il no alla Samp, poi quello al Genoa, poi al Torino. Adesso l’attaccante tedesco avrebbe detto no anche al club greco dell’Olympiacos. L’ennesimo rifiuto che fa sembrare sempre più Vicina l’ipotesi di una sua esclusione dalla lista per campionato e Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport: “C’è l’Olympiacos su Younes ma lui rifiuta di andare via in prestito (ha già detto no a Samp, Genoa e Torino). Se oggi lo scenario non cambierà sarà lui a uscire dalla lista dei 25 per campionato e Champions”. L'articolo CorSport: Younes rifiuta anche l’Olympiacos. Vicina l’esclusione dalla lista ilNapolista. ilnapolista

