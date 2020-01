C’è Posta per Te | Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena nella puntata del 1 febbraio

Stasera Tv 01 Febbraio | Canale 5 | C’è Posta per te | Anticipazioni : Stasera Tv: 01 Febbraio alle 21:20 su Canale 5 torna l’appuntamento con le storie più seguite della tv, torna il programma leader del sabato sera. Torna “C’è posta per Te” Sabato 1 Febbraio, alle 21:20 tornano con le storie più seguite della tv, con Maria De Filippi padrona di casa. Anticipazioni su C’è posta per […] L'articolo Stasera Tv 01 Febbraio | Canale 5 | C’è posta per te | Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com.

C’è Posta per Te : Ciro Immobile e Jessica Malena ospiti nella puntata del 1° febbraio : Prima puntata di febbraio nonché ultima prima della pausa sanremese di C’è Posta per Te. La De Filippi ritorna con postini e fazzoletti e con due nuovi ospiti biancazzurri. Immobile e Malena, sorpresa al fan Dopo Antonio Banderas, Jhonny Depp e Can Yaman arriva Ciro Immobile. Un poker che non ti aspetti, quello appena elencato, ma la De Filippi sa quanto appeal hanno le sorprese ai tifosi. nella puntata di sabato 1 febbraio troveremo ...

C’è Posta per Te - Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti della De Filippi : C’è Posta per Te, Ciro Immobile e Jessica Melena saranno ospiti di Maria De Filippi. Il calciatore della Lazio e la moglie formano una delle coppie più amate e seguite del mondo del calcio. Classe 1990, Ciro è originario di Torre Annunziata e ha militato in numerose squadre famose, dal Torino al Siviglia, passando per la Juventus e il Borussia Dortmund. Jessica Melena arriva da Bucchianico, in provincia di Chieti, ed è coetanea del marito. ...

C’è Posta per te - ospite speciale un calciatore : ecco di chi si tratta : Sabato 1 Febbraio andrà in onda una nuova imperdibile puntata di C’è posta Per Te, trasmissione di successo della padrona di casa di Canale 5, Maria De Filippi. Il format del programma prevede almeno due, o più, superospiti a puntata. Dopo l’arrivo nelle scorse settimane di grandi star internazionali quali Johnny Depp e Amtonio Banderas è ora di una star italiana, un vero e proprio campione nel mondo del calcio. Si tratta di ...

C’è Posta per te - ospiti sabato 1 febbraio : Maria De Filippi si ferma : C’è posta per te: Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Maria De Filippi Ultimo sabato caratterizzato da C’è posta per te in onda prima dell’avvento della settimana sanremse con il Festival della Canzone Italiana condotto dal grande Amadeus. Maria De Filippi, come ogni anno, farà piccola paura onde evitare che il suo programma si vada a scontrare con la manifestazione canora. Gli ospiti di C’è posta per te di sabato ...

Ciro Immobile e Jessica Melena saranno ospiti a C’è Posta per te : Il calciatore della Lazio e la moglie (nonché mamma dei suoi tre bambini) saranno i personaggi famosi presenti nella puntata di C'è posta per te in onda sabato 1 febbraio. La trasmissione condotta da Maria De Filippi poi si prenderà una pausa per la concomitanza con il Festival di Sanremo 2020.Continua a leggere

C’è Posta per te postini - Andrea Offredi escluso? L’ex tronista interviene : postini C’è posta per te, Andrea Offredi non ci sarà nella nuova stagione del programma? I fan in attesa! La nuova stagione di C’è posta per te è iniziata da poche settimane, ma il pubblico ha già notato una grande assenza del cast. Tra i postini infatti eravamo soliti vedere anche Andrea Offredi, ex tronista […] L'articolo C’è posta per te postini, Andrea Offredi escluso? L’ex tronista interviene proviene da Gossip ...

C’è Posta per te - Federica di Salerno chiude la busta al marito Salvatore che l’ha tradita : A C’è posta per te è arrivata anche la storia di Federica, una donna di Salerno più volte tradita dal marito Salvatore, che si è rivolto al programma di Maria De Filippi per chiederle scusa. Ma questa volte la moglie tradita ha detto di no e ha fatto chiudere la busta. La storia di Federica e Salvatore di Salerno non è finita come il marito traditore si aspettava. Del resto cosa si aspettava, l’ennesimo perdono da parte di una ...

C’è Posta per Te - Federica chiude la busta a Salvatore : il gesto di Maria de Filippi che non aveva mai fatto prima : Non tutte le storie di C’è Posta per Te hanno un lieto fine e quella tra Salvatore e Federica è finita male perché lei non ha perdonato i tradimenti di lui. All’inizio, Maria De Filippi prova a convincere la donna a riconciliarsi col marito ma poi viene a conoscenza di un dettaglio che la lascia interdetta. “Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? Da dove li ha presi questi soldi? Li ha tolti alla famiglia” ...

La caudina Nella riabbraccia il papà a C’è Posta per Te : Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino Valle caudina – I riflettori di C’è Posta per Te si accendono su San Martino Valle caudina, in particolar modo sulla vicenda familiare di Nella (51 anni) e suo papà Pasquale, colpevole, a suo avviso, di non averla trattata come avrebbe dovuto. Pasquale, quando Nella aveva soltanto tre anni, ha divorziato con la moglie per vivere un’altra vita al fianco di Dora, sua nuova compagna. Il ...

Maria De Filippi : “A C’è Posta per Te niente opinionisti di professione” : Maria De Filippi spiega come convince i grandi personaggi internazionali a presentarsi nelle sue trasmissioni. In passato ebbe un’amara scoperta Su Canale 5, ogni sabato, i sogni diventano realtà. A C’è Posta per Te di Maria De Filippi si sono dati il cambio eccellenti ospiti nel corso delle varie edizioni e anche quest’anno la partenza è stata dirompente: Johnny Depp. Un mito in carne ed ossa, un attore che non ha bisogna di presentazioni ...

Ascolti tv 25 gennaio 2020 : C’è Posta per te vs Meraviglie - chi ha vinto? : Questo articolo Ascolti tv 25 gennaio 2020: C’è posta per te vs Meraviglie, chi ha vinto? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti tv 25 gennaio 2020 hanno premiato uno tra i due programmi delle reti principali sfidanti nel sabato sera. Chi avrà vinto la gara di Ascolti del sabato sera? Stiamo per scoprirlo, a sfidarsi sono stati Meraviglie- la Penisola dei Tesori, andato in onda con l’ultima puntata ...