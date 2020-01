Brexit 2.0, business as usual (Di venerdì 31 gennaio 2020) 31 gennaio 2020: uscita della Gran Bretagna dell’Unione europea dopo 47 anni. Dovrebbe essere un momento storico, ma invece è “business as usual”. A parte una moneta commemorativa e gli ultra euro-scettici che festeggeranno la “riconquistata libertà” allo scoccare delle 23.00 (mezzanotte nel ‘continente’) tutti sembrano pensare ad altro, anche Boris Johnson che nelle elezioni di dicembre ha conquistato una maggioranza di 80 seggi per il partito conservatore cavalcando la promessa di concludere il processo di scissione dalla UE iniziato nel giugno del 2016. E proprio per mantenere il profilo basso, Johnson e i suoi ministri si sono riuniti oggi a Sunderland — non a 10 Downing Street — nel cuore dell’Inghilterra post-industriale, anti-UE e sempre più orientata politicamente a destra.Sono molte le ragioni per ... huffingtonpost

raffie44523496 : RT @FacilityLive: 'La Brexit rappresenta un’opportunità per il settore tecnologico europeo – e una chance per il Regno Unito di diventare p… - MariucciaTeroni : RT @FacilityLive: 'La Brexit rappresenta un’opportunità per il settore tecnologico europeo – e una chance per il Regno Unito di diventare p… - jabbaTM : BREXIT, L'ADDIO DEL REGNO UNITO ALL'UE POTREBBE COSTARCI CARO: LA GRAN BRETAGNA VERSA... -