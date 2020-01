Virus Cina: Speranza, ‘due infetti sono isolati allo Spallanzani’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – I due cinesi infettati dal coronaVirus “sono in isolamento allo Spallanzani”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a palazzo Chigi. “sono entrati da ieri in osservazione”, ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani di Roma, presente alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte.L'articolo Virus Cina: Speranza, ‘due infetti sono isolati allo Spallanzani’ CalcioWeb. calcioweb.eu

