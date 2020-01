Vertice di maggioranza, Conte: “Dobbiamo marciare di corsa, serve piano riforme. Uno dei temi forti sul tavolo sarà l’occupazione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “C’è tantissimo da fare in ogni settore: dall’università alla sicurezza fino al campo fiscale. Uno dei temi forti sarà l’occupazione: dobbiamo far crescere il Paese”. A dirlo, a margine della sua visita a Sofia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a partire dalle 18.30 parteciperà a un Vertice di maggioranza con i capidelegazione del governo. L’incontro era previsto all’inizio dell’anno ma le forze di maggioranza, successivamente, avevano stabilito di rinviarlo a dopo le elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna. E ai giornalisti che gli chiedono se nel confronto entrerà anche il nodo prescrizione, il capo dell’esecutivo ha ribadito che “dobbiamo riformare un Paese e voi parlate spesso di prescrizione. In realtà si tratta di un tassello di una riforma più complessa che riguarda l’intero processo ... ilfattoquotidiano

