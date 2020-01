Un linguaggio di sinistra (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il successo personale di Elly Schlein alle elezioni in Emilia-Romagna, la candidata consigliera regionale più suffragata in assoluto coi suoi 22098 voti complessivi tra le province di Bologna, Reggio Emilia e Ferrara, è una piccola lezione di politica e di contemporaneità. E dice a voce alta alcune cose che tutto il centrosinistra farebbe bene a tenere a mente. Le elenco brevemente.1. La competenza premia: Elly Schlein si era distinta, nella sua esperienza da europarlamentare, per la conoscenza dei dossier (è stata, tra le altre cose, tra le relatrici della riforma del regolamento di Dublino sulla gestione dei flussi migratori). In tutte le sue apparizioni pubbliche ha dimostrato di essere una politica vera, non solo un fenomeno mediatico. In tempi in cui sta subentrando una specie di rassegnazione generale rispetto alla qualità della comunicazione ... huffingtonpost

emma_gattoni : RT @HuffPostItalia: Un linguaggio di sinistra - alcinx : RT @HuffPostItalia: Un linguaggio di sinistra - TaniuzzaCalabra : RT @HuffPostItalia: Un linguaggio di sinistra -