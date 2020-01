Telematica - Ald e Lojack contro i furti d'auto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le auto nuove fanno gola ai ladri. E quelle a noleggio a lungo termine sono tutte nuove, tante (oltre un milione in Italia) e tutte Euro 6. Ecco perché gli operatori del settore montano sui loro mezzi tecnologie telematiche per monitorare gli stili di guida dei driver e per rintracciarli in caso di furto. Nel caso di Lojack, Ald automotive ne ha recuperati ben 3.600 e, proprio da questa esperienza, ha deciso di proporre la riattivazione della soluzione di Lojack a tariffe molto vantaggiose (azzerando, naturalmente, il costo dellinstallazione) per lusato Ald Select, sottoposto ad oltre 100 controlli di qualità e proposto quindi con una garanzia di 24 mesi.La partnership. Le soluzioni Lojack montate sulle auto del noleggiatore del gruppo Société Génerale utilizzano tecnologia in radio-frequenza, non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in luoghi in cui la localizzazione è meno ... quattroruote

