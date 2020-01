“Sincera: ami ancora Pago?”. Serena Enardu risponde così (e spiazza tutti) (Di giovedì 30 gennaio 2020) E si torna a parlare di Serena Enardu e Pago. Lei, ex tronista di Uomini e Donne, entrerà presto nella Casa del GF Vip. Ovviamente all’insaputa del cantante, che durante la scorsa diretta ha fatto sentire ad Alfonso Signorini e al pubblico del reality la canzone scritta per lei. Nelle ultime ore, poi, Pago ha riflettuto in confessionale sulla possibilità di tornare insieme a Serena che, lo ricordiamo, l’ha lasciato dopo quasi 7 anni d’amore alla fine dell’esperienza a Temptation Island Vip ma ora, mesi dopo, ha capito di amarlo ancora. Impossibile per il cantante, dopo quel confronto con la ex nella Casa, non pensare alla Enardu e a cosa succederà quando uscirà dal reality. “Avrei voluto fare un altro tipo di percorso senza ombra di dubbio. Adesso tornare insieme a lei mi fa paura”, ha detto Pago in confessionale. (Continua dopo la foto) “L’ho vista sofferente prima di venire qui e la ... caffeinamagazine

