Scoperto tunnel narcos da Messico a San Diego: il più lungo di sempre (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli agenti federali deli Stati Uniti hanno Scoperto il tunnel utilizzato dai narcos più lungo di sempre: si tratta di una galleria di 1,3 km che dal Messico giunge fino a San Diego con tanto di ventilazione, elettricità, rotaie e un sistema di carrelli e di montacarichi utili a trasportare droga e altre merci di contrabbando. tunnel narcos Messico-San Diego L’agente speciale John W. Callery della DEA, la Drug Enforcement Administration, ha parlato di una struttura molto sofisticata che dimostra la “determinazione e le risorse pecuniarie dei cartelli della droga“. Il tunnel Scoperto era scavato a circa 21 metri sottoterra, era alto 170cm e largo 70 cm. Aveva inoltre una derivazione che non aveva però (ancora) uno sbocco in superficie. L’area in questione, quella californiana di Otay Mesa, è una delle più utilizzate dai contrabbandieri che si affidano ai tunnel. Questo ... notizie

