Romina Power: "Dopo Sanremo aspettatevi una grande sorpresa" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sandra Rondini Felice di tornare sul palco dell'Ariston con l'ex marito per cantare un brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio, Romina Power annuncia che si tratta del singolo del loro nuovo album e che presto ci sarà una grande sopresa per i loro fan di tutto il mondo Dopo essersi esibito per l’ultima volta nel 2017 a Sanremo con il brano "Di rose e di spine", Al Bano torna al Festival in compagnia di colei con cui ha riscosso i suoi maggiori successi internazionali. La coppia composta da Al Bano e Romina Power è ancora molto amata in tutto il mondo dove ogni loro concerto registra sempre il sold out, con i fan, anche italiani, che sperano che i due, che sono separati dal 1999, possano un giorno tornare insieme e non solo per cantare, come faranno da super ospiti al prossimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Tra l’altro, quest’anno, ricorrono i 50 anni di ... ilgiornale

