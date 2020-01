PSA-Total - Una joint venture per produrre le batterie (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il gruppo PSA e la Total hanno avviato una collaborazione per produrre le batterie che, entro il 2030, alimenteranno fino a un milione di veicoli elettrici all'anno.La Automotive Cell Company. Il progetto coinvolgerà la compagnia petrolifera e il costruttore francese in una joint venture denominata Automotive Cell Company (ACC), che richiederà, stando alle parole dellad della Total, Patrick Pouyanne, un investimento pari a circa cinque miliardi di euro. Si tratta di unoperazione che trova lappoggio dei governi francese e tedesco, ma anche quello dellUnione Europea, che in questo modo spera di poter competere con l'Asia, dominante nel settore. La joint venture potrà beneficiare dei 3,2 miliardi di euro erogati dalla Commissione Europea lo scorso dicembre, destinati a molteplici progetti di ricerca e sviluppo legati al settore energetico e, nello specifico, alla produzione delle batterie. ... quattroruote

PSA Total Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PSA Total