Polemiche sui biglietti | Formisano | “La politica del Napoli premia da sempre i tifosi

Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing e Sales della SSC Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in ordine all'argomento riguardante i prezzi per la sfida con il Barcellona e in generale sulla politica adottata dalla Società per premiare gli abbonati. "Quando abbiamo giocato con il Real Madrid – racconta Formisano – abbiamo avuto una forchetta di prezzi che nella fascia più alta prevedeva gli stessi identici prezzi applicati con il Barcellona. C'era una differenza, è vero. In quel caso potemmo applicare una tariffa più economica per chi acquistava con un certo anticipo i tagliandi, scommettendo anche sull'interesse che poteva avere la gara di ritorno al San Paolo, visto che si giocava la prima partita al Bernabeu". "Questa cosa stavolta non è stata possibile per un motivo che è sotto gli occhi di tutti. Noi dal ...

