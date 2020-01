Napoli, buone notizie per Gattuso. Koulibaly e Mertens recuperati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Napoli, arrivano buone notizie per Gattuso dopo l’allenamento odierno. In gruppo Koulibaly, Mertens e Maksimovic Arrivano delle buone notizie per Gennaro Gattuso dopo l’allenamento mattutino del suo Napoli, volto a preparare la gara di lunedì sera contro la Sampdoria. Nella seduta odierna il tecnico ha recuperato a tutti gli effetti tre pedine. Koulibaly, Mertens e Maksimovic hanno svolto l’intero allenamento completo con la squadra. Allan, invece, ha svolto del lavoro personalizzato. L’allenatore ha così più frecce disponibili al suo arco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

claudioruss : buone notizie per il #Napoli: prima seduta in gruppo per #Koulibaly, anche #Mertens e #Maksimovic hanno svolto alle… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: buone notizie per il #Napoli: prima seduta in gruppo per #Koulibaly, anche #Mertens e #Maksimovic hanno svolto allenamento… - mauro13051948 : RT @MGuardasole: ?? #Napoli, buone notizie da Castel Volturno: • prima seduta in gruppo per #Koulibaly, • anche #Mertens e #Maksimovic han… -