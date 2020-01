Meteo straordinariamente mite. Ma l'Inverno non è finito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ed anche gennaio ha presentato condizioni Meteo assolutamente anomale rispetto a quello che ci saremmo dovuti attendere in questo periodo dell'anno. La temperatura è sopra la media tipica del periodo soprattutto nelle regioni del Nord Italia, ciò in parte anche per l'aumento della durata del giorno, ma soprattutto per il ritorno del bel tempo, oltre che le correnti che soffiano dalle Alpi verso sud, determinando una situazione di föhn. Il trend Meteo per i prossimi giorni, sino all'inizio del Weekend sarà caratterizzato da bel tempo diffuso, con qualche annuvolamento comunque, avremo ancora l'alta pressione che seppur ridotta rispetto alla scorsa settimana, ci proteggerà dall'assalto continuo di varie perturbazioni oceaniche, le quali scorreranno oltre l'arco alpino, scalfendo appena la barriera anticiclonica. In questa situazione c'è da dire che nonostante la presenza ... meteogiornale

Meteo straordinariamente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meteo straordinariamente