Giulia Provvedi, foto ‘rovente’: manda tutti in tilt solo con l’intimo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giulia Provvedi diventerà zia per la prima volta. La sorella gemella Silvia, che con lei forma il duo de Le Donatella, è incinta. Fino a qualche giorno fa era solo un’indiscrezione quella che voleva la ex di Fabrizio Corona in dolce attesa per la prima volta. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba di gossip, poi è arrivata la conferma: prima con una paparazzata, poi su Instagram. Silvia è stata fotografata da Chi durante una passeggiata per le vie di Milano con un abito aderente che lasciava pochi dubbi insieme al compagno e futuro papà Giorgio Di Stefano e alla sorella Giulia. Poi la cantante è uscita allo scoperto pubblicando la prima foto con il pancione su Instagram. Una foto bellissima che nella didascalia riporta solo dei cuori rossi. (Continua dopo la foto) Silvia è ritratta con l’inseparabile sorella Giulia al fianco e il pancino in primo piano che non può proprio più ... caffeinamagazine

Noovyis : (Giulia Provvedi, foto ‘rovente’: manda tutti in tilt solo con l’intimo) Playhitmusic - -