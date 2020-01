Francesca Sofia Novello svela: “Amadeus? Mi ha ferita, si sarebbe potuto preparare meglio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le parole di Amadeus hanno ferito Francesca Sofia Novello, ecco cosa ha detto la fidanzata di Valentino Rossi Si torna a parlare di Francesca Sofia Novello, la modella nelle ultime settimane è stata spesso al centro del gossip a causa delle dichiarazioni che Amadeus ha fatto nei suoi confronti in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. In un’intervista rilasciata a Grazia la Novello ha commentato le parole del noto conduttore, Amadeus ha detto di averla scelta perché è bella e per la sua capacità di stare dietro al suo uomo. Lei ha detto: “Perché sono bella e sono la fidanzata di Vale. Ma sono anche altro. Prima di presentarmi alla conferenza stampa nessuno mi ha chiesto che cosa facessi”. Francesca Sofia Novello ha lanciato alcune frecciatine agli autori del Festival di Sanremo: “Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come ... nonsolo.tv

