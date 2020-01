Formisano sui prezzi di Napoli-Barcellona: «Sono gli stessi del Real (che non era un ottavo di Champions)» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Formisano l’Head of Operations della SSC Napoli è intervenuto a radio Kiss Kiss sulla questione biglietti per Napoli–Barcellona, che aveva destato polemiche tra i tifosi per gli elevati costi dei tagliandi soprattutto nelle curve, a 70 euro, considerati settori popolari. «La premessa corretta é quella che bisogna guardare lo scenario, non so quello che fanno gli altri, ma anche quello che fa il Napoli e non guardare solo le singole gare. Come qualcuno ha detto, quando abbiano giocato con il Real abbiamo adottato gli stessi prezzi, ed no nera un ottavo di finale. C’era una differenza in quel caso perché potemmo applicare una tariffa economica per chi comprava in anticipo perché era la partita di ritorno. Quest’anno non è stato possibile perché dal 6 al 26 gennaio abbiamo giocato in casa 5 volte e non siamo potuti partire troppo presto con la ... ilnapolista

100x100Napoli : Alessandro #Formisano interviene per spiegare nel dettaglio il tutto. - news24_napoli : SSC Napoli, alle 13 l’Head of Operations Formisano farà chiarezza… -