Alessandra Amoroso e il fidanzato in crisi: le prove e l’indiscrezione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sarebbero in crisi: a lanciare l’indiscrezione sulla vita sentimentale della cantante è stato il settimanale Chi. Sulle pagine del numero uscito il 29 gennaio 2020 si parla infatti di un momento non certo facile tra la voce di successi come Mambo Salentino e Sarò Libera e il compagno, produttore televisivo al suo fianco da 4 anni. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, di base molto riservati sulla loro vita privata – ha infatti fatto parlare tanto la scelta di lui, che in occasione del concerto tenuto il 24 dicembre 2019 per i dieci anni di carriera le ha dedicato alcune romantiche Stories su Instagram – sarebbero in crisi per via di visioni differenti sul futuro di coppia. Secondo quanto rivelato da Signorini, la cantante di Galatina, che compirà 34 anni il prossimo 12 agosto, avrebbe infatti il desiderio di creare una ... dilei

