A Sanremo arrivano i Papaboys, omaggio a Papa Wojtyla (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo arriveranno anche i Papaboys, accompagnati da Fabrizio Venturi, cantautore con il brano "Caro Padre", dedicato a Papa Wojtyla, nel centenario della nascita del santo polacco. I Papaboys consegneranno a tutti i big in gara la Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, che il Pontefice scrisse per ricordare il talento, l'arte e la fonte di ispirazione di ogni creatività.Fabrizio Venturi: "Il brano 'Caro padre' è dedicato a Giovanni Paolo II - ricorda il cantautore - che è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti, perché proprio come un padre ci ha guidati con coraggio alla compartecipazione della vita in tutte le sue sfumature". Durante l'omaggio a Giovanni Paolo II, i Papaboys e Fabrizio Venturi hanno deciso di dedicare un ricordo particolare al cantautore cristiano Roberto Bignoli. Sarà presente Paola Maschio, la ... ilfogliettone

