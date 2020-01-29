Traffico Roma del 29-01-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Traffico INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA VERSO PIAZZA IRNERIO PER Traffico INTENSO CODE SUL TRATO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI E TRA PORTONACCIO VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO CHIUSA QUESTA NOTTE VIA CASILINA DALLE 22 ALLE 6 DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA PLACIDO ZURLA, INOLTRE A PARTIRE DALLE 6 DI DOMATTINA CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA ZONA:IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO; MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI SARÀ SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO ... romadailynews
VAIstradeanas : 16:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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