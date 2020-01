Tiberio Timperi denunciato dal Codacons: le parole del conduttore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tiberio Timperi nell’occhio del ciclone. Il celebre conduttore di Uno Mattina in Famiglia si è reso protagonista di una frase nei confronti dei calabresi che ha suscitato scalpore e che ha attirato su di lui anche le ire del Codacons. Non è la prima volta che il presentatore pronuncia delle parole di troppo. Tiberio Timperi, la battuta sui calabresi Tutto è iniziato da una frase pronunciata da Tiberio Timperi durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia del 25 gennaio. Il conduttore, parlando con un telespettatore in collegamento dalla Calabria, ha pronunciato una battuta giudicata offensiva verso i calabresi. Infatti, il protagonista del gioco ha invocato l’aiuto del pubblico presente in studio e, a questo punto, Timperi ha risposto: “Se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno – Reggio Calabria”. Tutto ciò anche con una gestualità che ha lasciato ... thesocialpost

