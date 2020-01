Reclutavano in Romania per farle prostituire a Napoli: quattro arrestati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nella mattinata del 28 gennaio u.s., su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di: Gasparini Claudiu Stefan, (cl.1987); Dumbraveanu Elena Madalina, (cl.1994); Guida Giuseppe, (cl.1964); Coletta Raffaele, (cl.1960); Indiziati, a vario titolo, insieme ad altri due soggetti destinatari della medesima misura ed allo stato irreperibili, di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con l’aggravante della transnazionalità del reato, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di più persone, con minaccia e della c.d. “transnazionalità” del reato. Le attività ... anteprima24

