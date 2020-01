Problema idrico a Maiori: guasto riparato, torna l’acqua per 6000 cittadini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMaiori (Sa) – È stato terminato nella tarda serata di ieri a Maiori l’intervento di riparazione che ha consentito di ripristinare l’erogazione idrica della cittadina costiera. Un improvviso guasto con una vistosa perdita in un punto difficile da raggiungere per i tecnici ha lasciato per l’intera giornata di ieri circa 6000 cittadini senza acqua. Le squadre hanno dovuto lavorare in condizioni di disagio e anche durante l’orario notturno per riparare la condotta. L'articolo Problema idrico a Maiori: guasto riparato, torna l’acqua per 6000 cittadini proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Problema idrico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Problema idrico